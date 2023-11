Marché de Noel à Vire Normandie Rue Chaussée Vire Normandie, 15 décembre 2023, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

Vire Normandie organise son marché de Noel, salle de l’Eglise notre Dame, du vendredi 15 au dimanche 17 décembre. Retrouvez également les chalets associatifs à la Porte horloge avec vente de soupe, boissons et crêpes ainsi que des chèques cadeaux..

Vendredi 2023-12-15 fin : 2023-12-17 . .

Rue Chaussée salle église notre Dame

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



Vire Normandie is holding its Christmas market in the Salle de l’Eglise Notre Dame, from Friday December 15 to Sunday December 17. You’ll also find chalets for associations at the Porte horloge, selling soup, drinks and crêpes, as well as gift vouchers.

Vire Normandie celebra su mercado navideño en la Salle de l’Eglise Notre Dame del viernes 15 al domingo 17 de diciembre. También habrá chalés que venderán sopa, bebidas y crêpes, así como cheques regalo.

Vire Normandie veranstaltet von Freitag, dem 15. Dezember, bis Sonntag, dem 17. Dezember, seinen Weihnachtsmarkt im Saal der Eglise Notre Dame. Sie können dort Suppe, Getränke, Crêpes und Geschenkgutscheine kaufen.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie