Participez aux plantations rue Chaufour et Durnerin rue Chaufour, 17 décembre 2022, Lille. Participez aux plantations rue Chaufour et Durnerin Samedi 17 décembre, 09h30 rue Chaufour

Entrée libre et gratuite

La rue fait peau neuve et se végétalise. rue Chaufour rue Chaufour 59000 Lille Wazemmes Lille 59046 Nord Hauts-de-France Participez à la plantation inaugurale, pour clore la requalification des rues Chaufour et Durnerin en rues jardins. Les habitants sont invités à planter les derniers massifs de bulbes, de vivaces et d’arbustes. Rendez-vous à 9h30 rue Chaufour et à 10h30 rue Durnerin à Wazemmes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T09:30:00+01:00

2022-12-17T12:00:00+01:00 Daniel Rapaich

