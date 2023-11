ANIMATIONS DE NOËL EN TROGLO Rue Château Gaillard Turquant, 16 décembre 2023, Turquant.

Turquant,Maine-et-Loire

Le samedi 16 décembre, Nathalie Pivert Chalon dédicace ses œuvres de littérature jeunesse. Les samedi 16 et dimanche 17 décembre, Cuir et Carnet expose ses articles de maroquinerie. Enfin, l’association SANI réjouit vos papilles avec un stand de crêpes..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 13:00:00. .

Rue Château Gaillard

Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire



On Saturday December 16, Nathalie Pivert Chalon will be signing her works of children’s literature. On Saturday December 16 and Sunday December 17, Cuir et Carnet will be exhibiting its leather goods. Finally, the SANI association will be delighting your taste buds with a crêpe stand.

El sábado 16 de diciembre, Nathalie Pivert Chalon firmará sus obras de literatura infantil. El sábado 16 y el domingo 17 de diciembre, Cuir et Carnet expondrá sus artículos de cuero. Por último, la asociación SANI deleitará su paladar con un puesto de crepes.

Am Samstag, den 16. Dezember, signiert Nathalie Pivert Chalon ihre Werke der Kinder- und Jugendliteratur. Am Samstag, den 16. und Sonntag, den 17. Dezember stellt Cuir et Carnet seine Lederwaren aus. Schließlich erfreut der Verein SANI Ihre Geschmacksnerven mit einem Crêpes-Stand.

