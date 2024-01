Les secrets du Pic Noir Rue Charretière Heurteauville, vendredi 22 mars 2024.

Heurteauville Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 18:30:00

fin : 2024-03-22 20:30:00

Projection de 2 films : Le Pic noir : une vie de famille intense et L’hôtelier de la forêt : le Pic noir fait des logis . Le Pic noir sera le sujet principal de cette soirée ; les autres pics de Normandie pourront être abordés. Échanges et réponses aux questions à l’issue de la projection.

RDV parking du site, 1476 rue de la Charretière à Heurteauville.

Animée par l’association Scénarios Ethiques et Thoc

Rue Charretière

Heurteauville 76940 Seine-Maritime Normandie



