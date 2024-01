Au fil des saisons Rue Charretière Heurteauville, dimanche 14 janvier 2024.

Heurteauville Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 10:00:00

fin : 2024-01-14 12:00:00

Durant cette balade au cœur d’un espace naturel sensible, découvrez de façon ludique la faune hivernante et la flore de la Tourbière d’Heurteauville.

RDV parking du site, 1476 rue de la Charretière à Heurteauville.

Animée par la LPO Normandie

Rue Charretière

Heurteauville 76940 Seine-Maritime Normandie



