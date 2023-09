Promenade nocturne – Les nuits de l’estuaire Rue Charretière Heurteauville, 7 octobre 2023, Heurteauville.

Heurteauville,Seine-Maritime

AU CŒUR DES TOURBIÈRES D’HEURTEAUVILLE

Au cœur du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, partez de nuit à la découverte de la tourbière d’Heurteauville, espace Naturel Sensible (ENS) à la biodiversité exceptionnelle. À l’écoute de la vie nocturne, vous en apprendrez plus sur les richesses naturelles qu’offre le site, ses animaux ou encore sa flore si particulière.

15 personnes maximum, chaussures de randonnée ou bottes..

2023-10-07 21:00:00 fin : 2023-10-07 22:00:00. .

Rue Charretière

Heurteauville 76940 Seine-Maritime Normandie



IN THE HEART OF THE HEURTEAUVILLE PEAT BOGS

In the heart of the Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, set off by night to discover the Heurteauville peat bog, a Sensitive Natural Area (ENS) of exceptional biodiversity. As you listen to the nocturnal life, you’ll learn more about the natural riches of the site, its animals and its unique flora.

15 people maximum, hiking shoes or boots required.

EN EL CORAZÓN DE LAS TURBERAS DE HEURTEAUVILLE

En el corazón del Parque Natural Regional de Boucles de la Seine Normande, salga de noche para descubrir la turbera de Heurteauville, un Espacio Natural Sensible (ENS) de excepcional biodiversidad. Escuchando la vida nocturna, conocerá mejor las riquezas naturales del lugar, sus animales y su flora tan particular.

15 personas máximo, se requiere calzado o botas de montaña.

IM HERZEN DER TORFMOORE VON HEURTEAUVILLE

Im Herzen des Regionalen Naturparks Boucles de la Seine Normande können Sie nachts das Torfmoor von Heurteauville entdecken, einen sensiblen Naturraum (ENS) mit außergewöhnlicher Biodiversität. Lauschen Sie dem Nachtleben und erfahren Sie mehr über die natürlichen Reichtümer, die der Ort zu bieten hat, seine Tiere und seine besondere Flora.

maximal 15 Personen, Wanderschuhe oder Stiefel.

