Issy-les-Moulineaux Fête de la rue Charlot Rue Charlot Issy-les-Moulineaux, 10 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux. Fête de la rue Charlot Dimanche 10 septembre, 15h00 Rue Charlot Entrée libre. Venez participer, de 15h à 19h, à la traditionnelle fête de la rue Charlot. Venez trouver de nombreuses animations : atelier graph, animation musicale, maquillage des enfants, atelier crféatifs, goûter offert par les Conseils de quartier, structures gonflables, etc. Profitez de cette occasion pour rencontrer et échanger avec vos conseillers de quartier ! Rue Charlot rue charlot 92130 issy les moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

