MIMOS : Obake – Collectif Maison Courbe Rue Charles Mangold Périgueux, 7 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

OBAKE c’est la traversée de deux créatures métamorphes dans le monde des

humains. Duo inséparable, Parpaing et Moellon, sont appelés pour effectuer une

tâche dont le sens nous échappe. Ils arpentent les lieux de leurs corps malléables

avec une sensibilité à fleur de peau. On les voit souligner nos architectures,

pister l’invisible et utiliser tout ce qui est à leur portée pour progresser dans leur

recherche. Dans un univers où la magie et le sacré côtoient la bêtise, on pose un

œil nouveau sur nos espaces publics et les êtres qui nous entourent..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 20:00:00. EUR.

Rue Charles Mangold

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



OBAKE is the journey of two shapeshifting creatures into the human world

world. Inseparable duo, Parpaing and Moellon, are called to carry out a task

whose meaning escapes us. Their malleable bodies and skin-deep sensitivity

their malleable bodies. We see them underlining our architectures,

track the invisible, and use whatever is at hand to advance their quest

their search. In a universe where magic and the sacred sit side by side with stupidity, we take a fresh look at our public spaces and the world around us

public spaces and the beings that surround us.

OBAKE es el viaje de dos criaturas metamorfoseadas al mundo de los humanos

mundo. Dúo inseparable, Parpaing y Moellon, son llamados a realizar una tarea

cuyo significado se nos escapa. Con sus cuerpos maleables, exploran el mundo

sus cuerpos maleables. Los vemos subrayar nuestra arquitectura,

rastrean lo invisible, y utilizan todo lo que está a su alcance para avanzar en su

su búsqueda. En un universo donde la magia y lo sagrado conviven con la estupidez, echamos un nuevo vistazo a nuestros espacios públicos y al mundo que nos rodea

nuestros espacios públicos y los seres que nos rodean.

OBAKE ist die Reise von zwei verwandelten Kreaturen in die Welt der Menschen

menschen zu gelangen. Parpaing und Moellon, ein unzertrennliches Duo, werden gerufen, um eine Aufgabe zu erfüllen

aufgabe zu erfüllen, deren Sinn sich uns nicht erschließt. Sie durchstreifen die Orte mit ihren formbaren Körpern

mit einer hautnahen Sensibilität. Wir sehen, wie sie unsere Architekturen betonen,

sie verfolgen das Unsichtbare und nutzen alles, was ihnen zur Verfügung steht, um in ihrer Arbeit voranzukommen

suche zu helfen. In einem Universum, in dem Magie und Heiligkeit neben der Dummheit stehen, wird ein neuer Blick auf die Natur geworfen

in diesem Film wird ein neuer Blick auf unsere öffentlichen Räume und die Wesen, die uns umgeben, geworfen.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Communal de Périgueux