MIMOS : Les petits touts – Cie Blabla Productions Rue Charles Mangold Périgueux, 5 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Sur son île peuplée de curiosités, ce naufragé solitaire réalise de minuscules et

délicates prouesses avec ce qui lui tombe sous la main : des branches, du sable,

des fils, de l’air, de l’écume. Il s’invente et crée des compagnons de vie pour

accompagner sa solitude et nous plonge au cœur de son petit cirque intérieur,

tout en équilibre, peuplé de mirages de l’enfance, de joyeuses curiosités et de

rencontres singulières. Un véritable cirque forain d’une infinie poésie et d’une

immense délicatesse..

2023-07-05 fin : 2023-07-05 15:15:00. EUR.

Rue Charles Mangold

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



On his island of curiosities, this solitary castaway performs tiny, delicate feats with whatever

delicate feats with whatever he can get his hands on: branches, sand,

threads, air and foam. He invents and creates companions to accompany his solitude

and plunges us into the heart of his inner circus,

balance, populated by childhood mirages, joyful curiosities and singular encounters

curiosities and singular encounters. A veritable fairground circus of infinite poetry and immense delicacy

infinite poetry and immense delicacy.

En su isla de curiosidades, este náufrago solitario realiza pequeñas y delicadas proezas con lo que sea

con lo que tenga a mano: ramas, arena, hilos, aire, espuma,

hilos, aire y espuma. Inventa y crea compañeros para acompañar su soledad

para acompañar su soledad, y nos sumerge en el corazón de su pequeño circo interior,

equilibrio, poblado por los espejismos de la infancia, alegres curiosidades y encuentros singulares

encuentros singulares. Un verdadero circo de feria de infinita poesía e inmensa delicadeza

infinita poesía e inmensa delicadeza.

Auf seiner von Kuriositäten bevölkerten Insel vollbringt dieser einsame Schiffbrüchige winzige und

mit allem, was ihm in die Hände fällt: Äste, Sand,

fäden, Luft, Schaum. Er erfindet und erschafft sich Lebensgefährten, um seine

er lässt uns in seinen kleinen inneren Zirkus eintauchen,

er ist voll von Kindheitsträumen, fröhlichen Neugierde und

und einzigartigen Begegnungen. Ein echter Zirkus von unendlicher Poesie und großer Feinheit

zartheit.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Communal de Périgueux