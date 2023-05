FESTIVAL LES ORIENTALES : INITIATION AUX DANSES ÉGYPTIENNES ET MAROCAINE Rue Charles de Rennéville Mauges-sur-Loire Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire FESTIVAL LES ORIENTALES : INITIATION AUX DANSES ÉGYPTIENNES ET MAROCAINE Rue Charles de Rennéville, 2 juillet 2023, Mauges-sur-Loire. Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire Le festival les Orientales revient à Saint-Florent-le-Vieil !.

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 14:00:00. EUR.

Rue Charles de Rennéville Saint-Florent-le-Vieil

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Orientales festival returns to Saint-Florent-le-Vieil! ¡El festival Orientales vuelve a Saint-Florent-le-Vieil! Das Festival les Orientales kehrt nach Saint-Florent-le-Vieil zurück! Mise à jour le 2023-05-26 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire Autres Lieu Rue Charles de Rennéville Adresse Rue Charles de Rennéville Saint-Florent-le-Vieil Ville Mauges-sur-Loire Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Rue Charles de Rennéville Mauges-sur-Loire

Rue Charles de Rennéville Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauges-sur-loire/

FESTIVAL LES ORIENTALES : INITIATION AUX DANSES ÉGYPTIENNES ET MAROCAINE Rue Charles de Rennéville 2023-07-02 was last modified: by FESTIVAL LES ORIENTALES : INITIATION AUX DANSES ÉGYPTIENNES ET MAROCAINE Rue Charles de Rennéville Rue Charles de Rennéville Mauges-sur-Loire 2 juillet 2023