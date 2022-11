Balade naturaliste, lancement d’un premier inventaire de la biodiversité cantepienne rue Charles de Gaulle, Rosa Parks, Chantepie Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

en lien avec les plantations participatives « des fruitiers dans tous les quartiers », lauréat du budget participatif 2021 rue Charles de Gaulle, Rosa Parks, Chantepie Chantepie rue Charles de Gaulle Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://www.collectif-lesfolepis.org »}, {« link »: « https://www.collectif-lesfolepis.org/plantations-des-fruitiers-dans-tous-les-quartiers/ »}] Le collectif les Fol’épis regroupe des cantepiennes et cantepiens soucieux·ses de vivre au cœur d’un écosystème sain et durable pour l’ensemble des vivants. Il a pour but de favorsier la transition écologique et citoyenne de Chantepie. Plus d’infos sur www.collectif-lesfolepis.org ************************ 14h30 : Balade naturaliste au départ des plantations participatives « des fruitiers dans tous les quartiers » Rue Charles de Gaulle, Rosa Parks

En lien avec les journées de plantations participatives « des fruitiers dans tous les quartiers » (projet lauréat du buget participatif 2021), nous vous proposons de nous retrouver pour une balade d’observation de la faune et de la flore autour de l’îlot fruitier fraichement planté du matin. Sous la houlette d’Etienne Rogeau, cantepien et naturaliste de formation, nous apprendrons à reconnaître les autres animaux avec qui nous cohabitons au quotidien, souvent sans même s’en aperçevoir.

Venez avec votre appareil photo, carnet à dessin ou d’écriture, ce que vous préférez pour entamer notre premier inventaire de la biodiversité cantepienne. Retrouvez toute la programmation autour des plantations « des fruitiers dans tous les quartiers » ici : https://www.collectif-lesfolepis.org/plantations-des-fruitiers-dans-tous-les-quartiers/

