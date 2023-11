SPECTACLE D’ÉCHASSIERS Rue Charles de Gaulle Gérardmer, 31 décembre 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Déambulations d’échassier par les Zénaides au marché de Noël.. Tout public

Dimanche 2023-12-31 15:30:00 fin : 2023-12-31 18:30:00. 0 EUR.

Rue Charles de Gaulle

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Stilt walkers by Les Zénaides at the Christmas market.

Zancudos de Les Zénaides en el mercado navideño.

Stelzenläufer von Les Zénaides auf dem Weihnachtsmarkt.

