LA MASCOTTE AU MARCHÉ DE NOËL Rue Charles de Gaulle Gérardmer, 29 décembre 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Venez prendre une photo avec la mascotte de Gérardmer !. Enfants

Vendredi 2023-12-29 fin : 2023-12-29 . 0 EUR.

Rue Charles de Gaulle

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Come and take a photo with Gérardmer’s mascot!

¡Venga a hacerse una foto con la mascota de Gérardmer!

Machen Sie ein Foto mit dem Maskottchen von Gérardmer!

Mise à jour le 2023-11-09 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES