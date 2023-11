FEUX D’ARTIFICE – MARCHÉ DE NOËL Rue Charles de Gaulle Gérardmer, 2 décembre 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Venez retrouver une ambiance conviviale face aux feux d’artifice tirés depuis le marché de noël.. Tout public

Samedi 2023-12-02 19:30:00 fin : 2023-12-02 . 0 EUR.

Rue Charles de Gaulle

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Come and enjoy the friendly atmosphere as the fireworks shoot off from the Christmas market.

Venga y disfrute de un ambiente agradable mientras se disparan los fuegos artificiales desde el mercado navideño.

Erleben Sie eine gesellige Atmosphäre angesichts des Feuerwerks, das vom Weihnachtsmarkt aus abgefeuert wird.

