INAUGURATION DU MARCHE DE NOEL Rue Charles de Gaulle Gérardmer Catégories d’Évènement: Gérardmer

Vosges INAUGURATION DU MARCHE DE NOEL Rue Charles de Gaulle Gérardmer, 24 novembre 2023, Gérardmer. Gérardmer,Vosges Ouverture au public 15h. Inauguration officielle à 19h.. Tout public

Vendredi 2023-11-24 15:00:00 fin : 2023-11-24 . .

Rue Charles de Gaulle

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Public opening 3pm. Official opening at 7pm. Apertura al público a las 15.00 horas. Inauguración oficial a las 19.00 horas. Eröffnung für die Öffentlichkeit 15 Uhr. Offizielle Eröffnung um 19 Uhr. Mise à jour le 2023-11-09 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES Détails Catégories d’Évènement: Gérardmer, Vosges Autres Lieu Rue Charles de Gaulle Adresse Rue Charles de Gaulle Ville Gérardmer Departement Vosges Lieu Ville Rue Charles de Gaulle Gérardmer latitude longitude 48.0710565540068;6.878983669281

Rue Charles de Gaulle Gérardmer Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gerardmer/