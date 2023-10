Quiz géant : les secrets du musée Rue Charles Brillaud Argenton-sur-Creuse, 12 novembre 2023, Argenton-sur-Creuse.

Argenton-sur-Creuse,Indre

Le Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine propose un quiz géant destiné à tester votre sens de l’observation.. Familles

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . 7 EUR.

Rue Charles Brillaud

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire



The Musée de la Chemiserie et de l?Élégance masculine offers a giant quiz to test your sense of observation.

El Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine propone un concurso gigante para poner a prueba tu capacidad de observación.

Das Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine bietet ein riesiges Quiz an, das Ihre Beobachtungsgabe testen soll.

Mise à jour le 2023-10-05 par OT Vallée de la Creuse