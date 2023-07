Rencontre avec Albane MAUBERQUEZ, artiste brodeuse Rue Charles Brillaud Argenton-sur-Creuse, 13 juillet 2023, Argenton-sur-Creuse.

Argenton-sur-Creuse,Indre

Le Musée de la Chemiserie et de l’Elégance masculine accueil en résidence Albane MAUBERQUEZ, artiste brodeuse.

Samedi 2023-07-13 14:00:00 fin : 2023-07-13 18:00:00. 5 EUR.

Rue Charles Brillaud

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire



The Musée de la Chemiserie et de l?Elégance masculine welcomes embroidery artist Albane MAUBERQUEZ in residence

El Musée de la Chemiserie et de l’Elégance masculine acoge una residencia de Albane MAUBERQUEZ, artista del bordado

Das Musée de la Chemiserie et de l’Elégance masculine nimmt die Stickerin Albane MAUBERQUEZ in Residenz auf

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Vallée de la Creuse