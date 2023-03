Les animaux fantastiques de la cathédrale Saint-Lazare d’Autun Rue Chanoine Trinquet Autun Autun Catégories d’Évènement: Autun

Les animaux fantastiques de la cathédrale Saint-Lazare d'Autun Rue Chanoine Trinquet, 12 juillet 2023, Autun

Cette visite, accessible aux adultes comme aux plus jeunes, vous raconte le monde merveilleux du bestiaire médiéval. Vous suivrez les traces de ces animaux réels ou fantastiques, familiers ou imaginaires, qui animent les chapiteaux, les gargouilles ou le tympan de la cathédrale. Une manière originale de re-découvrir la cathédrale, son histoire et son architecture.

