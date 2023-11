Défilé de mode au profit du Téléthon Rue Champlain Nexon, 3 décembre 2023, Nexon.

Nexon,Haute-Vienne

Défilé de mode au profit du Téléthon avec la participation des Miss Beauté Limousin 2023..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

Rue Champlain Salle Georges Méliès

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Fashion show in aid of the Telethon, with the participation of Miss Beauté Limousin 2023.

Desfile de moda a beneficio del Teletón, con la participación de Miss Beauté Limousin 2023.

Modeschau zugunsten von Telethon mit Teilnahme der Miss Beauté Limousin 2023.

