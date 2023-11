Téléthon Nexon Rue Champlain Nexon, 2 décembre 2023, Nexon.

Nexon,Haute-Vienne

Sam. 02/12, Challenge But Hand-Ball & Pétanque tournoi indoor ; Dim. 03/12, Défilé de mode et vente à emporter de crêpes et vin chaud.

Jeu. 07/12, Zumba et collecte de dons & Tournoi de volley-ball. Ven. 08/12, Vente de viennoiseries aux écoles et collège de Nexon. Sam. 09/12, Bourse aux jouets & Vente à emporter de cake, crêpes et vin chaud ; Tournoi de mini-tennis ; Tournoi de tennis de table avec collecte de dons ; Randonnée pédestre organisée.

Recettes et dons reversés au profit de l’AFM Téléthon. En partenariat avec la Commune, les bénévoles des associations et commerces de Nexon : Le Comité des fêtes, Les parents d’élèves, La Croisée des Chemins, La Gym Volontaire, Le club Hand Sud 87, Le Tennis Club Nexon, La Pétanque Nexon-St Maurice, l’ACCA, Le club Volley Ball, Le Centre Social, Les amis de Saint-Ferréol, l’EATT Saint-Yrieix, Super U, Naturel’coiff, Jardiflor et Jardiland)..

2023-12-02 fin : 2023-12-09 20:00:00. .

Rue Champlain Salle Georges Méliès

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Sat. 02/12, Challenge But Hand-Ball & Pétanque indoor tournament; Sun. 03/12, Fashion show and pancake and mulled wine takeaway.

Thu. 07/12, Zumba and donation drive & Volleyball tournament. Fri. 08/12, Sale of pastries to Nexon schools and college. Sat. 09/12, Toy fair & Takeaway sale of cake, crêpes and mulled wine; Mini-tennis tournament; Table tennis tournament with donation drive; Organized hike.

Proceeds and donations donated to AFM Téléthon. In partnership with the Commune, volunteers from associations and businesses in Nexon: Le Comité des fêtes, Les parents d’élèves, La Croisée des Chemins, La Gym Volontaire, Le club Hand Sud 87, Le Tennis Club Nexon, La Pétanque Nexon-St Maurice, l’ACCA, Le club Volley Ball, Le Centre Social, Les amis de Saint-Ferréol, l’EATT Saint-Yrieix, Super U, Naturel’coiff, Jardiflor and Jardiland).

Sáb. 02/12, Challenge But Hand-Ball y torneo cubierto de petanca; dom. 03/12, desfile de moda y reparto de tortitas y vino caliente.

Jue. 07/12, Zumba y recogida de donativos & Torneo de voleibol. Vie. 08/12, Venta de pasteles a escuelas y colegios de Nexon. Sáb. 09/12, Feria del juguete y venta para llevar de pasteles, crepes y vino caliente; Torneo de minitenis; Torneo de ping-pong con recogida de donativos; Caminata organizada.

Todos los beneficios y donativos se destinarán a AFM Téléthon. En colaboración con el Ayuntamiento, los voluntarios de las asociaciones y empresas de Nexon: el Comité de fiestas, los padres de alumnos, la Croisée des Chemins, el Gym Volontaire, el club Hand Sud 87, el Tennis Club Nexon, la Pétanque Nexon-St Maurice, el ACCA, el club Volley Ball, el Centre Social, los amigos de Saint-Ferréol, el EATT Saint-Yrieix, Super U, Naturel’coiff, Jardiflor y Jardiland).

Sa. 02/12, Challenge But Hand-Ball & Pétanque Indoor-Turnier; So. 03/12, Modenschau und Verkauf von Crêpes und Glühwein zum Mitnehmen.

Do. 07/12, Zumba und Spendensammlung & Volleyballturnier. Fr. 08.12., Verkauf von Gebäck an die Schulen und das Collège von Nexon. Sa. 09/12, Spielzeugbörse & Verkauf von Kuchen, Crêpes und Glühwein zum Mitnehmen; Minitennisturnier; Tischtennisturnier mit Spendensammlung; Organisierte Wanderung.

Einnahmen und Spenden gehen an die AFM Téléthon. In Partnerschaft mit der Gemeinde, den Freiwilligen der Vereine und Geschäfte von Nexon: Festkomitee, Eltern von Schülern, La Croisée des Chemins, Gym Volontaire, Hand Sud 87, Tennis Club Nexon, Pétanque Nexon-St Maurice, ACCA, Volleyball Club, Centre Social, Les amis de Saint-Ferréol, EATT Saint-Yrieix, Super U, Naturel’coiff, Jardiflor und Jardiland).

