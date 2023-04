L’art déco et le progrès social rue Champêtre Lambersart Catégories d’Évènement: Lambersart

L’art déco et le progrès social rue Champêtre, 3 avril 2023, Lambersart. L’art déco et le progrès social 3 avril – 1 octobre rue Champêtre Jusqu’au 1er octobre Pour sa 3e participation au Printemps de l’Art Déco, Lambersart met en lumière des quartiers et des constructions moins clinquants au premier regard que l’avenue de l’Hippodrome mais qui valent plus qu’un coup d’oeil. Des bâtiments liés à la reconstruction après guerre, mais aussi au progrès social : écoles, habitations bon marché, cité jardin… Les panneaux de cette exposition en plein air sont à découvrir à Canteleu (grilles de l’école Lanoy-Blin, rue Champêtre), au Canon d’Or (grilles rue Spriet et allée Georges-Delfosse) et Cité familiale (grilles de la salle, rue Levasseur).

