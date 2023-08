Bowl Contest – GNR 3ème édition Rue Chaigneau Saint-Maixent-l’École, 2 septembre 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

Bowl Contest – GNR 3e édition

Mise en avant des sports de glisse urbaine

Compétition de sport extrême

Skate et trottinette freestyle

-> Gratuit pour les spectateurs et payant pour les participants

Au programme : Initiation le matin et compétition l’après-midi.

Buvette et activités sur place.

Sur inscription..

2023-09-02 fin : 2023-09-03 19:00:00. .

Rue Chaigneau Skatepark

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Bowl Contest – GNR 3rd edition

Showcasing urban board sports

Extreme sports competition

Freestyle skateboarding and scootering

-> Free for spectators and paying for participants

Program: Introduction in the morning, competition in the afternoon.

Refreshments and activities on site.

Registration required.

Concurso de bolos – GNR 3ª edición

Exhibición de deportes urbanos de tabla

Competición de deportes extremos

Estilo libre en monopatín y patinete

-> Gratuito para los espectadores y de pago para los participantes

Programa: introducción por la mañana y competición por la tarde.

Refrescos y actividades in situ.

Inscripción obligatoria.

Bowl Contest – GNR 3. Ausgabe

Hervorhebung des urbanen Gleitsports

Wettkampf in Extremsportarten

Freestyle-Skateboarding und -Trottinetting

-> Kostenlos für Zuschauer und kostenpflichtig für Teilnehmer

Programm: Einführung am Vormittag und Wettkampf am Nachmittag.

Getränke und Aktivitäten vor Ort.

Nach Anmeldung.

