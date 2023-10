Concert d’automne de l’Harmonie Municipale à Vendôme Rue César de Vendôme Vendôme, 11 novembre 2023, Vendôme.

Vendôme,Loir-et-Cher

Après son concert de printemps, l’harmonie vous propose de vous retrouver pour son concert d’automne..

Samedi 2023-11-11 17:00:00 fin : 2023-11-11 . EUR.

Rue César de Vendôme

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



After its spring concert, the band invites you to its autumn concert.

Tras su concierto de primavera, la banda de viento le invita a su concierto de otoño.

Nach ihrem Frühlingskonzert lädt die Harmonie Sie nun zu ihrem Herbstkonzert ein.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT de Vendome – Territoires Vendomois