Congrès Départemental des Sapeurs Pompiers de la Manche Rue Centrale Les Pieux, 30 septembre 2023, Les Pieux.

Les Pieux,Manche

Le Congrès Départemental rassemble les sapeurs-pompiers de la Manche sous l’égide de l’UDSP et du SDIS et est organisé chaque année dans une ville différente et propose des animations ouvertes au public (défilés, stands d’animation, exposition).

Il réunit les agents du SDIS, les Amicales et Centres de Secours, l’Union Départementale, la Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours, les Hautes Autorités Départementales et Officielles, les représentants du réseau (Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, Œuvre des Pupilles).

L’Union Départementale profite de cette rencontre pour tenir son Assemblée Générale et accueillir les adhérents issus des Amicales sapeurs-pompiers et Centres de Secours du Département.

Cette année, le 68ème Congrès Départemental des sapeurs-pompiers de la Manche se déroulera sur la journée du samedi 30 Septembre 2023, dans le centre-ville de Les Pieux. A cette occasion, les sapeurs-pompiers de Les Pieux sont chargés de l’organisation de cet événement, conjointement avec l’UDSP et le SDIS..

2023-09-30 09:00:00 fin : 2023-09-30 18:00:00. .

Rue Centrale

Les Pieux 50340 Manche Normandie



The Congrès Départemental brings together the firefighters of La Manche under the aegis of the UDSP and the SDIS, and is held each year in a different town, with events open to the public (parades, stands, exhibitions).

It brings together SDIS staff, Amicales and Rescue Centers, the Union Départementale, the Direction Départementale des Services d?Incendie et de Secours, senior departmental and official authorities, and network representatives (Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, ?uvre des Pupilles).

The Union Départementale uses the occasion to hold its Annual General Meeting and welcome members from the department’s Amicales sapeurs-pompiers and Centres de Secours.

This year, the 68th Congrès Départemental des sapeurs-pompiers de la Manche will take place on Saturday September 30, 2023, in the town center of Les Pieux. Les Pieux firefighters are responsible for organizing the event, in conjunction with the UDSP and SDIS.

El Congreso Departamental reúne a los bomberos de La Mancha bajo los auspicios de la UDSP y la SDIS, y se celebra cada año en una ciudad diferente, con actos abiertos al público (desfiles, stands, exposiciones).

Reúne al personal de la SDIS, las Amicales y los Centros de Salvamento, la Union Départementale, la Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours, altas autoridades departamentales y oficiales, y representantes de la red (Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, ?uvre des Pupilles).

La Union Départementale aprovecha la ocasión para celebrar su Asamblea General y recibir a los miembros de las asociaciones de bomberos y centros de salvamento del departamento.

Este año, el 68º Congrès Départemental des sapeurs-pompiers de la Manche tendrá lugar el sábado 30 de septiembre de 2023, en el centro de la ciudad de Les Pieux. El cuerpo de bomberos de Les Pieux es el responsable de la organización del evento, en colaboración con la UDSP y la SDIS.

Der Kongress auf Departementsebene vereint die Feuerwehrleute des Departements Manche unter der Schirmherrschaft der UDSP und des SDIS. Er wird jedes Jahr in einer anderen Stadt veranstaltet und bietet öffentliche Veranstaltungen (Paraden, Unterhaltungsstände, Ausstellungen).

Er vereint die Mitarbeiter des SDIS, die Freundeskreise und Rettungszentren, die Union Départementale, die Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours, die hohen Autoritäten des Departements und die Vertreter des Netzwerks (Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, ?uvre des Pupilles).

Der Departementsverband nutzt dieses Treffen, um seine Generalversammlung abzuhalten und die Mitglieder der Feuerwehrvereine und Rettungszentren des Departements zu begrüßen.

In diesem Jahr findet der 68. Kongress der Feuerwehr des Departements Manche am Samstag, den 30. September 2023, im Stadtzentrum von Les Pieux statt. Die Feuerwehr von Les Pieux ist gemeinsam mit der UDSP und dem SDIS für die Organisation dieser Veranstaltung verantwortlich.

