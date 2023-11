MARCHÉ DE NOËL rue Centrale Hartzviller, 12 novembre 2023, Hartzviller.

Hartzviller,Moselle

Rendez-vous à Hartzviller pour son marché de Noël ! Vous y trouverez une trentaine d’exposants : artisans, produits de bouche, des idées cadeaux,…

Coté animations, dès 14h00 : concert, démonstrations de la fanfare Les Lionssongs, passage de saint Nicolas et spectacle de feu des Flammèches et il sera possible de prendre une photo souvenir grâce à Little Greedy Photographie, par Amélie Guichard

Côté restauration : grillades, vin et chocolat chauds, bière, tombolas. Pizzas-flamms dès 18 h

Le parking est gratuit.. Tout public

Dimanche 2023-11-12 10:00:00 fin : 2023-11-12 18:00:00. 0 EUR.

rue Centrale

Hartzviller 57870 Moselle Grand Est



Come to Hartzviller for its Christmas market! You’ll find around thirty exhibitors: craftsmen, food products, gift ideas…

Starting at 2:00 p.m., there’ll be a concert, demonstrations by the Les Lionssongs brass band, a visit by Saint Nicolas and a fireworks display by Les Flammèches. You’ll also be able to take a souvenir photo thanks to Little Greedy Photographie, by Amélie Guichard

Catering: grills, mulled wine and chocolate, beer, tombolas. Pizzas-flamms from 6 p.m

Free parking.

Ven a Hartzviller a su mercado navideño Encontrará una treintena de puestos de artesanía, alimentación, regalos, etc.

A partir de las 14:00 h, concierto, demostraciones de la banda de música Les Lionssongs, visita de San Nicolás y fuegos artificiales de Les Flammèches, además de la posibilidad de hacerse una foto de recuerdo gracias a Little Greedy Photographie, de Amélie Guichard

Restauración: parrilladas, vino caliente y chocolate, cerveza, tómbolas. Pizzas y flambeados a partir de las 18.00 h

Aparcamiento gratuito.

Besuchen Sie den Weihnachtsmarkt in Hartzviller! Hier finden Sie rund 30 Aussteller: Kunsthandwerker, Feinkost, Geschenkideen,…

Ab 14:00 Uhr: Konzert, Vorführungen der Blaskapelle Les Lionssongs, Auftritt des Heiligen Nikolaus und Feuershow der Flammèches. Dank der Little Greedy Photographie von Amélie Guichard können Sie auch ein Erinnerungsfoto machen lassen

Essen und Trinken: Gegrilltes, heißer Wein und Schokolade, Bier, Tombolas. Pizzas und Flammkuchen ab 18 Uhr

Der Parkplatz ist kostenlos.

Mise à jour le 2023-10-30 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG