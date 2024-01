SALON HABITAT DÉCO, MÉTIERS D’ART ET ANTIQUAIRES 2024 Rue Catherine Opalinska Vandœuvre-lès-Nancy, vendredi 16 février 2024.

Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Ne ratez pas LE RDV maison de ce début d’année !

Concrétisez vos projets au Salon Habitat Déco, Métiers d’Art et Antiquaires du 15 au 19 février 2024 au Parc des expositions de Nancy !

Renouveler son intérieur avec de nouvelles acquisitions ? Construire ou rénover sa maison ? Aménager son jardin ? Plus de 230 exposants seront au rendez-vous pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans vos projets maison.

Profitez également des dernières idées tendances et tirez profit du programme de conférences thématiques et des différents ateliers mis en place.

Organisé pour la 6ème année consécutive par DESTINATION NANCY, cette formule 3 en 1 permet de répondre à toutes vos attentes !

– Un salon Habitat Déco dédié à la maison et à son amélioration

– Un salon des Métiers d’Art voué à la valorisation des savoir-faire d’exception

– Un salon des Antiquaires consacré aux amateurs d’objets anciens emprunts d’histoire

Nouveauté cette année, prolongez vos trouvailles jusque 21h avec la soirée nocturne le vendredi 16 février.

Profitez d’une entrée à 2€ lors de la journée découverte le jeudi 15 février ! Tarif réduit pour les personnes à la recherche d’un emploi et les étudiants, et entrée offerte pour les personnes en mobilité réduite et les – de 18ans.Tout public

5 EUR.

Rue Catherine Opalinska

Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est



