Crypte Sainte-Odile, le dimanche 20 mars à 14:30

PROJECTION FILM « RUE CASES-NEGRES » – Dimanche 20 mars à 14h30 dans la crypte de l’église Ste Odile A l’occasion de l’anniversaire des 40 ans du film « Rue Cases-Nègres » réalisée par Euzhan Palcy. Projection privée, en avant-première, du film remasterisé, invitée d’honneur Euzhan Palcy. Inauguration de la salle de cinéma de la crypte.

Participation libre

Film tout public Crypte Sainte-Odile 2 avenue Stéphane Mallarmé, 75017 Paris Paris Paris 17e Arrondissement Paris

