Bal de la libération Rue Carnot Saint-Lô, 18 juillet 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 18 juillet 2023 au parvis de l’église Notre Dame de Saint-Lô à partir de 20h30 pour le bal de la libération !

Groupe Killbilly – Rockabilly & Rock 50’s – Gratuit..

2023-07-18 20:30:00

Rue Carnot

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join us on July 18, 2023 in front of Saint-Lô’s Notre Dame church from 8.30pm for the Liberation Ball!

Groupe Killbilly – Rockabilly & Rock 50’s – Free.

Únase a nosotros el 18 de julio de 2023 frente a la iglesia de Notre Dame de Saint-Lô, a partir de las 20.30 horas, para asistir al Baile de la Liberación

Grupo Killbilly – Rockabilly & Rock 50’s – Gratis.

Wir treffen uns am 18. Juli 2023 auf dem Vorplatz der Kirche Notre Dame in Saint-Lô ab 20:30 Uhr zum Befreiungsball!

Gruppe Killbilly – Rockabilly & Rock 50’s – Kostenlos.

