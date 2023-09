Marché de Noël artisanal Rue Carnot Montpon-Ménestérol, 3 décembre 2023, Montpon-Ménestérol.

Montpon-Ménestérol,Dordogne

Marché de Noël 100 % artisanal de la rue Carnot de 10h à 18h – 06 31 18 79 82.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Rue Carnot

Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



100% craft Christmas market in rue Carnot from 10am to 6pm – 06 31 18 79 82

Mercado navideño 100% artesanal en la rue Carnot de 10.00 a 18.00 h – 06 31 18 79 82

Weihnachtsmarkt 100 % Kunsthandwerk in der Rue Carnot von 10 bis 18 Uhr – 06 31 18 79 82

