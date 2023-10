Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Si c’était à refaire Rue Carnot Hagetmau, 20 octobre 2023, Hagetmau.

Hagetmau,Landes

Un vendredi par mois, le canton se met à l’heure du théâtre ! Ce soir à Hagetmau, la troupe des « Saltim’Born » de Biscarrosse présente la pièce Si c’était à refaire de Laurent Ruquier..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 23:00:00. EUR.

Rue Carnot Salle Aquitaine

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



One Friday a month, the canton gets into the swing of theater! Tonight in Hagetmau, the « Saltim’Born » troupe from Biscarrosse presents Laurent Ruquier’s play Si c’était à refaire.

Un viernes al mes, el cantón va al teatro Esta noche, en Hagetmau, la compañía « Saltim’Born » de Biscarrosse presenta la obra Si c’était à refaire, de Laurent Ruquier.

An einem Freitag im Monat steht der Kanton ganz im Zeichen des Theaters! Heute Abend führt in Hagetmau die Truppe « Saltim’Born » aus Biscarrosse das Stück Wenn es noch einmal zu machen wäre von Laurent Ruquier auf.

