Le Lin en Fête : Atelier restauration de mobilier ancien rue carnot Doudeville, 23 juin 2023, Doudeville.

Doudeville,Seine-Maritime

Découvrez les techniques ancestrales pour restaurer l’assise d’un fauteuil en crin végétal (Lin, Chanvre) ou animal

A 14h, 15h et 16h (environ 20min).

Vendredi 2023-06-23 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-25 16:00:00. .

rue carnot

Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie



Discover ancestral techniques for restoring the seat of an armchair made from vegetable hair (linen, hemp) or animal hair

At 2pm, 3pm and 4pm (approx. 20min)

Descubra las técnicas ancestrales para restaurar el asiento de un sillón de pelo vegetal (lino, cáñamo) o animal

A las 14:00, 15:00 y 16:00 horas (20 minutos aprox.)

Entdecken Sie die althergebrachten Techniken, um die Sitzfläche eines Sessels aus Pflanzenhaar (Flachs, Hanf) oder Tierhaar zu restaurieren

Um 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr (ca. 20min)

