Concert Jazz et tradition Latino Rue Camille Toussaints Éguzon-Chantôme Catégories d’Évènement: Éguzon-Chantôme

Indre Concert Jazz et tradition Latino Rue Camille Toussaints Éguzon-Chantôme, 1 décembre 2023, Éguzon-Chantôme. Éguzon-Chantôme,Indre Concert Jazz et tradition Latino proposé par l’association « Les Vieux Chaudrons ».

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . 12 EUR.

Rue Camille Toussaints

Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire



Jazz and Latino concert by the « Les Vieux Chaudrons » association Concierto de jazz y tradición latina organizado por la asociación « Les Vieux Chaudrons Konzert Jazz und Latino-Tradition, angeboten von der Vereinigung « Les Vieux Chaudrons » Mise à jour le 2023-11-12 par OT Vallée de la Creuse Détails Catégories d’Évènement: Éguzon-Chantôme, Indre Autres Lieu Rue Camille Toussaints Adresse Rue Camille Toussaints Ville Éguzon-Chantôme Departement Indre Lieu Ville Rue Camille Toussaints Éguzon-Chantôme latitude longitude 46.440981;1.583306

Rue Camille Toussaints Éguzon-Chantôme Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eguzon-chantome/