Concert par Évrecy en Musique le vendredi 6 octobre à l’église Notre-Dame à Évrecy (14210). Entrée libre et participation gratuite ! Par les musiciens de l’Orchestre Régional de Normandie..

Concert by Évrecy en Musique on Friday, October 6 at the Eglise Notre-Dame in Évrecy (14210). Free admission and free participation! By musicians of the Orchestre Régional de Normandie.

Concierto de Évrecy en Musique el viernes 6 de octubre en la iglesia de Notre-Dame de Évrecy (14210). ¡La entrada es gratuita! Interpretado por músicos de la Orquesta Regional de Normandía.

Konzert von Évrecy en Musique am Freitag, den 6. Oktober in der Kirche Notre-Dame in Évrecy (14210). Eintritt frei und Teilnahme kostenlos! Von den Musikern des Orchestre Régional de Normandie.

