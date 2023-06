Les Trophées du Cingal Rue Camille Blaisot Bretteville-sur-Laize, 10 juin 2023, Bretteville-sur-Laize.

Bretteville-sur-Laize,Calvados

La 29e édition des Trophées du Cingal aura lieu le samedi 10 Juin.

Buvette et Restauration sur place.

Repas / Soirée le soir.

Plus d’informations au 07.82.23.59.68 ou lestropheesducingal@gmail.com.

Samedi 2023-06-10 à ; fin : 2023-06-11 . .

Rue Camille Blaisot

Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie



The 29th edition of the Trophées du Cingal will take place on Saturday June 10.

Refreshments and catering on site.

Evening meal and party.

Further information on 07.82.23.59.68 or lestropheesducingal@gmail.com

La 29ª edición de los Trophées du Cingal se celebrará el sábado 10 de junio.

Refrescos y catering in situ.

Cena y fiesta.

Más información en 07.82.23.59.68 o lestropheesducingal@gmail.com

Die 29. Ausgabe der Trophäen des Cingal findet am Samstag, den 10. Juni statt.

Getränke und Speisen werden vor Ort angeboten.

Essen / Abendveranstaltung am Abend.

Weitere Informationen unter 07.82.23.59.68 oder lestropheesducingal@gmail.com

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité