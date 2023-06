Soirée Portugaise Rue Camille Benassy Royère-de-Vassivière Catégories d’Évènement: Creuse

Royère-de-Vassivière Soirée Portugaise Rue Camille Benassy Royère-de-Vassivière, 8 juillet 2023, Royère-de-Vassivière. Royère-de-Vassivière,Creuse Repas animé à partir de 19h à la salle polyvalent de Royère de Vassivière, menu portugais. 19 euros/adulte et 9 euros /enfant

Réservations avant le 1er juillet aux 06 77 10 18 47 ou 06 78 12 76 34.

Rue Camille Benassy

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine

