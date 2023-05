Jeu de quille Rue Calixte Camelle, 3 juin 2023, Bègles.

Le jeu de quilles est une activité qui s’est développée dans l’entre-deux-guerres (plus de 80 équipes en Gironde). Après quelques évolutions, le jeu consiste, en lançant 3 boulons, (haltères en bois de 1 kg 200) à faire tomber 5 quilles (et uniquement 5) sur les 6.

Suivant les catégories, le compétiteur est placé entre 7 et 11 mètres des quilles.

Les pratiquants actuels ont entre 14 et 82 ans.

