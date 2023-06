L’Explorateur : Dans les secrets de l’alambic avec la Distillerie de la Seine Rue Buffon Le Havre, 20 juillet 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

L’Explorateur été 2023 – Dans les secrets de l’alambic avec la Distillerie de la Seine

Les spiritueux artisanaux de la distillerie de la Seine racontent et incarnent la Seine. Dans les anciens abattoirs de la ville du Havre, trône fièrement un alambic Aroma de Müller où Manuel Bouvier y créé vodka bio, gin et whisky pur malt… La visite présente le procédé de fabrication, l’alambic, le chai de vieillissement et se terminera par une dégustation.

A partir de 18 ans – Durée : 1h30

Tarif : 10€

Réservation obligatoire.

2023-07-20 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-20 19:30:00. .

Rue Buffon

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



L’Explorateur summer 2023 – In the secrets of the still with the Distillerie de la Seine

Handcrafted spirits from the Distillerie de la Seine tell the story of the Seine. In the former abattoirs of the city of Le Havre, an Aroma de Müller still stands proudly, where Manuel Bouvier creates organic vodka, gin and pure malt whisky? The tour explains the production process, the still and the ageing cellar, and ends with a tasting session.

From 18 years – Duration: 1h30

Price: 10?

Reservation required

L’Explorateur verano 2023 – En los secretos del alambique con la Distillerie de la Seine

Los espirituosos artesanales de la Destilería del Sena cuentan la historia del Sena y lo encarnan. En los antiguos mataderos de Le Havre, se alza orgulloso un alambique Aroma de Müller donde Manuel Bouvier crea vodka ecológico, ginebra y whisky puro de malta? La visita explica el proceso de producción, el alambique y la bodega de envejecimiento, y termina con una degustación.

A partir de 18 años – Duración: 1h30

Precio: 10

Imprescindible reservar

L’Explorateur Sommer 2023 – In den Geheimnissen des Destillierapparats mit der Distillerie de la Seine

Die handgefertigten Spirituosen der Destillerie de la Seine erzählen und verkörpern die Seine. In den ehemaligen Schlachthöfen der Stadt Le Havre thront stolz eine Aroma-Brennblase von Müller, in der Manuel Bouvier Bio-Wodka, Gin und reinen Malt-Whisky herstellt? Die Besichtigung zeigt den Herstellungsprozess, die Destillieranlage, den Reifekeller und endet mit einer Verkostung.

Ab 18 Jahren – Dauer: 1,5 Stunden

Preis : 10 ?

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche