Marché de Saint-Jean-de-Maurienne Rue Brun Rollet et Place le Forum Saint-Jean-de-Maurienne, 1 janvier 2023, Saint-Jean-de-Maurienne.

Saint-Jean-de-Maurienne,Savoie

Au cœur du centre-ville, retrouvez toutes les semaines un grand marché où les producteurs et artisans de la vallée se réunissent : fruits et légumes, fromages, pain, viandes, œufs et artisanat….

2023-01-01 à 07:30:00 ; fin : 2023-07-14 13:00:00. .

Rue Brun Rollet et Place le Forum

Saint-Jean-de-Maurienne 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



In the heart of the city center, find a large market every week where the producers and artisans of the valley meet: fruit and vegetables, cheeses, meats, eggs and crafts!

En pleno centro de la ciudad, encontrará un gran mercado semanal donde los productores y artesanos del valle se reúnen para vender frutas y verduras, queso, pan, carne, huevos y artesanía…

Im Herzen des Stadtzentrums findet jede Woche ein großer Markt statt, auf dem sich die Produzenten und Handwerker des Tals versammeln: Obst und Gemüse, Käse, Brot, Fleisch, Eier und Kunsthandwerk…

Mise à jour le 2023-06-24 par Montagnicimes Office de tourisme Intercommunal