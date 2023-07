Exposition du Comité des fêtes rue Brugeilles Aubazines, 14 octobre 2023, Aubazines.

Aubazines,Corrèze

Dans le cadre des 70 ans du comité des fêtes.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 18:00:00. EUR.

rue Brugeilles

Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



To mark the 70th anniversary of the Comité des fêtes

Con motivo del 70 aniversario del Comité de Fiestas

Im Rahmen des 70-jährigen Bestehens des Festkomitees

