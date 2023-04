Conférences les « Jeudis du Musée » Les 30 Glorieuses, Du rêve américain au cauchemar de béton Rue Broquedis, 22 juin 2023, Biarritz .

Conférence des « Jeudis du Musée » avec Jean-Loup Ménochet.

Les Trente Glorieuses… Formica et frigidaire, 4CV et supermarché ! Une véritable révolution économique et sociale. Trente ans qui marquent le passage de l’Europe, sous influence du modèle américain, à la société de consommation. En France, dans les stations balnéaires, il se traduit par une rupture totale d’échelle sociale et temporelle avec le passé. C’est l’image bon enfant et populaire du camping bondé, de la voiture sur la plage, du parasol à fleurs, des filles en bikini et du surf à la Côte des basques…

Durée : 2h (avec une séance de questions/réponses en fin de conférence)

