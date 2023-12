Théatre : « L’affaire BOSON » Rue Brémontier Arès, 6 avril 2024, Arès.

Arès Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06

Par la compagnie « Toujours là »

Une pièce faisant allusion au Boson de Higgs !

Dans la communauté scientifique, on le surnomme “la particule de Dieu”.

Il est considéré par les physiciens comme la clef de voûte de la structure fondamentale de la matière.

En fait, il n’est ici qu’un prétexte à la «Cie Toujours là» pour créer une pièce mêlant polar, science, humour, Agatha Christie et Christopher Nolan !

Dès 12 ans – Spectacle à partir de 12€.

Placement libre et assis.

Billetterie en ligne sur

www.espacebremontier-ares.fr

Lieu : Espace Brémontier.

Bar et petite restauration sur place, réservation conseillée au 07 52 05 06 67 (numéro réservé uniquement pour la restauration)..

EUR.

Rue Brémontier

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Arès