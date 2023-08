Excursion Visite Guidée de l’Esturgeonnière Rue Brémontier Arès, 22 septembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Départ d’Arès en covoiturage à 8h30, rendez-vous sur le parking de l’Espace Brémontier. Visite guidée de l’esturgeonnière au Teich à 10h.

Dégustation de caviar.

Tout public – 30€/personne..

Rue Brémontier

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Carpool from Arès at 8:30 am, meet at Espace Brémontier parking lot. Guided tour of the sturgeon farm in Le Teich at 10am.

Caviar tasting.

All public – 30?/person.

Salida de Arès en coche compartido a las 8.30 h, punto de encuentro en el aparcamiento del Espace Brémontier. Visita guiada de la piscifactoría de esturiones de Le Teich a las 10h.

Degustación de caviar.

Abierto a todos – 30 €/persona.

Abfahrt von Arès in Fahrgemeinschaften um 8:30 Uhr, Treffpunkt auf dem Parkplatz des Espace Brémontier. Geführte Besichtigung der Störfarm in Le Teich um 10 Uhr.

Anschließend Verkostung von Kaviar.

Für alle Altersgruppen – 30?/Person.

