Festival « Images sur mer » Rue Brémontier Arès, 22 septembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Festival sur le thème «Mer & Environnement» avec projections, documentaires et débats.

Entrée libre pour les séances de l’après-midi et sur inscription pour le soir.

Tout public..

2023-09-22 fin : 2023-09-24 21:00:00. .

Rue Brémontier

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Festival on the theme of « Sea & Environment » with screenings, documentaries and debates.

Free entry for afternoon sessions, with registration for evening sessions.

Open to all.

Festival sobre el tema « Mar y Medio Ambiente » con proyecciones, documentales y debates.

Entrada gratuita para las sesiones de tarde e inscripción obligatoria para las sesiones de noche.

Todos los públicos.

Festival zum Thema « Meer & Umwelt » mit Filmvorführungen, Dokumentarfilmen und Diskussionen.

Freier Eintritt für die Nachmittagsvorstellungen und Anmeldung für die Abendvorstellungen.

Für alle Altersgruppen.

