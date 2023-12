Grande Parade Lumineuse et Feu d’Artifice Rue Bouronne La Ciotat, 1 décembre 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

Tous les ingrédients seront réunis pour passer une soirée magique et placée sous le signe de la fête à La Ciotat..

2023-12-16 18:30:00 fin : 2023-12-16 . .

Rue Bouronne

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



All the ingredients are there for a magical, festive evening in La Ciotat.

Todos los ingredientes para una velada mágica y festiva en La Ciotat.

Alle Zutaten werden vereint, um einen magischen Abend im Zeichen der Party in La Ciotat zu verbringen.

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme de La Ciotat