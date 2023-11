A Broadway Rhapsody Rue Bourg Labé Rouen, 23 janvier 2024, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Ça va swinguer ! On vous emmène en voyage dans l’univers à la fois coloré et grinçant des comédies musicales de George Gershwin et Kurt Weill.

Bienvenue à New York ! C’est l’automne 1935 et le compositeur allemand retrouve son acolyte américain dans l’émulation artistique de Broadway. Entre jazz, classique et mélodies populaires, les valises des deux hommes débordent de créativité. Ce concert est une plongée dans l’effervescence des grandes revues et la vie des coulisses des théâtres. Danse et comédie animent la scène autour du ténor Cyrille Dubois, du pianiste Michaël Ertzscheid et du quintette à vent ArteCombo qui partagent l’énergie d’une musique aussi jubilatoire que légendaire.

Lieu : Chapelle Corneille

Ténor Cyrille Dubois

Piano Michaël Ertzscheid

Arrangements Michaël Ertzscheid, Frank Sibold

ArteCombo

Flûte Mayu Sato-Brémaud

Hautbois Baptiste Gibier

Clarinette Romy Bischoff

Cor Cyril Normand

Basson Frank Sibold.

2024-01-23 20:00:00 fin : 2024-01-23 . .

Rue Bourg Labé

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



It’s going to swing! We take you on a journey into the colorful, gritty world of George Gershwin and Kurt Weill?s musicals.

Welcome to New York! It’s autumn 1935, and the German composer is reunited with his American acolyte in the artistic emulation of Broadway. Between jazz, classical and popular melodies, the two men?s suitcases are overflowing with creativity. This concert is a plunge into the effervescence of the great revues and the backstage life of the theaters. Dance and comedy animate the stage around tenor Cyrille Dubois, pianist Michaël Ertzscheid and the ArteCombo wind quintet, who share the energy of a music as jubilant as it is legendary.

Venue: Chapelle Corneille

Tenor Cyrille Dubois

Piano Michaël Ertzscheid

Arrangements Michaël Ertzscheid, Frank Sibold

ArteCombo

Flute Mayu Sato-Brémaud

Oboe Baptiste Gibier

Clarinet Romy Bischoff

French horn Cyril Normand

Bassoon Frank Sibold

¡A ritmo de swing! Te llevamos de viaje al colorido y descarnado mundo de los musicales de George Gershwin y Kurt Weill.

Bienvenido a Nueva York Es el otoño de 1935 y el compositor alemán se reencuentra con su acólito americano en la emulación artística de Broadway. Entre jazz, música clásica y melodías populares, las maletas de los dos hombres rebosaban creatividad. Este concierto es una inmersión en la emoción de las grandes revistas y en la vida entre bastidores de los teatros. Danza y comedia animan el escenario en torno al tenor Cyrille Dubois, el pianista Michaël Ertzscheid y el quinteto de viento ArteCombo, que comparten la energía de una música tan jubilosa como legendaria.

Lugar: Chapelle Corneille

Tenor Cyrille Dubois

Piano Michaël Ertzscheid

Arreglos Michaël Ertzscheid, Frank Sibold

ArteCombo

Flauta Mayu Sato-Brémaud

Oboe Baptiste Gibier

Clarinete Romy Bischoff

Trompa Cyril Normand

Fagot Frank Sibold

Es wird swingen! Wir nehmen Sie mit auf eine Reise in die bunte und zugleich quietschbunte Welt der Musicals von George Gershwin und Kurt Weill.

Willkommen in New York! Es ist Herbst 1935 und der deutsche Komponist trifft seinen amerikanischen Kollegen in der künstlerischen Emulation des Broadway. Zwischen Jazz, Klassik und populären Melodien quillt der Koffer der beiden Männer über vor Kreativität. Dieses Konzert ist ein Eintauchen in den Trubel der großen Revuen und das Leben hinter den Kulissen der Theater. Tanz und Komik beleben die Bühne um den Tenor Cyrille Dubois, den Pianisten Michaël Ertzscheid und das Bläserquintett ArteCombo, die die Energie einer ebenso jubelnden wie legendären Musik teilen.

Ort: Corneille-Kapelle

Tenor Cyrille Dubois

Klavier Michaël Ertzscheid

Arrangements Michaël Ertzscheid, Frank Sibold

ArteCombo

Flöte Mayu Sato-Brémaud

Oboe Baptiste Gibier

Klarinette Romy Bischoff

Horn Cyril Normand

Fagott Frank Sibold

