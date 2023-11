Chant de l’amour et de la mort Rue Bourg l’abbé Rouen, 22 février 2024, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

L’amour d’un côté, la mort de l’autre et, au milieu, un voyage musical guidé par Julian Prégardien et B’Rock Orchestra.

La musique a ce pouvoir fascinant d’exhaler nos sentiments, de consoler ou de fédérer autour de ce que nous avons de plus précieux : nos émotions. Et quoi de plus prégnant que l’amour et la mort ? À travers les siècles, ces deux pôles de l’existence ont voyagé dans des partitions passionnantes, tragiques ou libératrices, que le ténor Julian Prégardien et B’Rock partagent avec nous. Adelaide de Beethoven ou Viens, douce heure de la mort de Bach côtoient des pages de Monteverdi où la mort masque toujours un fol espoir d’aimer.

Lieu : Chapelle Corneille

Direction artistique : Andreas Küppers, Daniel Sepec

Claviers : Andreas Küppers

Violon : Daniel Sepec

Ténor : Julian Prégardien

Soprano : Johanna Ihrig

Alto : Rosina Fabius

Basse : Konstantin Paganetti

B’Rock Orchestra & Vocal Consort.

2024-02-22 20:00:00

Rue Bourg l’abbé

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Love on one side, death on the other, and in the middle, a musical journey guided by Julian Prégardien and B?Rock Orchestra.

Music has the fascinating power to exhale our feelings, to console or to unite us around what we hold most precious: our emotions. And what could be more compelling than love and death? Over the centuries, these two poles of existence have travelled through fascinating scores, whether tragic or liberating, which tenor Julian Prégardien and B?Rock share with us. Beethoven’s Adelaide or Bach’s Viens, douce heure de la mort rub shoulders with pages by Monteverdi, where death always masks the mad hope of love.

Venue: Chapelle Corneille

Artistic direction: Andreas Küppers, Daniel Sepec

Keyboards: Andreas Küppers

Violin: Daniel Sepec

Tenor: Julian Prégardien

Soprano: Johanna Ihrig

Viola: Rosina Fabius

Bass: Konstantin Paganetti

B?Rock Orchestra & Vocal Consort

El amor a un lado, la muerte al otro, y en medio, un viaje musical dirigido por Julian Prégardien y la B?Rock Orchestra.

La música tiene el fascinante poder de exhalar nuestros sentimientos, de consolarnos o de unirnos en torno a lo que más apreciamos: nuestras emociones. ¿Y qué hay más poderoso que el amor y la muerte? A lo largo de los siglos, estos dos polos de la existencia han recorrido partituras fascinantes, trágicas o liberadoras, que el tenor Julian Prégardien y B’Rock comparten con nosotros. La Adelaida de Beethoven y Ven, dulce hora de la muerte de Bach se codean con páginas de Monteverdi en las que la muerte enmascara siempre la loca esperanza del amor.

Lugar: Chapelle Corneille

Dirección artística: Andreas Küppers, Daniel Sepec

Teclados: Andreas Küppers

Violín: Daniel Sepec

Tenor: Julian Prégardien

Soprano: Johanna Ihrig

Alto: Rosina Fabius

Bajo: Konstantin Paganetti

Orquesta y coro B?Rock

Die Liebe auf der einen Seite, der Tod auf der anderen und dazwischen eine musikalische Reise, die von Julian Prégardien und dem B?Rock Orchestra geleitet wird.

Musik hat die faszinierende Fähigkeit, unsere Gefühle auszudrücken, zu trösten oder das Wertvollste, was wir haben, zu vereinen: unsere Emotionen. Und was ist eindringlicher als die Liebe und der Tod? Im Laufe der Jahrhunderte wurden diese beiden Pole der Existenz in aufregenden, tragischen oder befreienden Partituren verarbeitet, die der Tenor Julian Prégardien und B?Rock mit uns teilen. Beethovens « Adelaide » und Bachs « Komm, süße Todesstunde » stehen neben Monteverdi-Songs, in denen der Tod immer die wilde Hoffnung auf Liebe verdeckt.

Ort: Corneille-Kapelle

Künstlerische Leitung: Andreas Küppers, Daniel Sepec

Keyboards: Andreas Küppers

Violine: Daniel Sepec

Tenor: Julian Prégardien

Sopran: Johanna Ihrig

Alt: Rosina Fabius

Bass: Konstantin Paganetti

B?Rock Orchestra & Vocal Consort

