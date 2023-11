Accentus Rue Bourg l’abbé Rouen, 6 février 2024, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Accentus célèbre ses trente ans et revient aux origines avec les sublimes pages de musique sacrée de Poulenc.

Si Poulenc confessait avoir la foi « d’un curé de campagne » et Vaughan Williams ne se sentait pas croyant, la musique sacrée a toujours transcendé leur écriture. Pour son anniversaire, Accentus en révèle les merveilles. Ressentez donc l’intimité émouvante des Litanies à la Vierge Noire, composées lors du pèlerinage de Poulenc à Rocamadour, ou de ses quatre motets, ténébreux à souhait. Ceux de Vaughan Williams revêtent un caractère méditatif, presque voluptueux. Quant à Stanford, il explore le chœur a cappella dans toute sa pureté, avec un troisième motet qui est certainement son œuvre la plus somptueuse.

Accentus, centre national d’art vocal Paris Île-de-France – Normandie, bénéficie du soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France, du Ministère de la Culture et est subventionné par la Ville de Paris, la Région Île-de-France et la Région Normandie. Il reçoit également le soutien de la SACEM. Le chœur est en résidence à l’Opéra de Rouen Normandie. Les activités de diffusion et d’actions culturelles d’Accentus dans le département bénéficient du soutien du Département des Hauts-de-Seine. La Fondation Bettencourt Schueller est son mécène principal. Accio réunit individuels et entreprises autour des actions artistiques et pédagogiques initiées par Laurence Equilbey.

Lieu : Chapelle Corneille

Direction musicale Christophe Grapperon

Coproduction Opéra de Rouen Normandie, accentus.

Rue Bourg l’abbé

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Accentus celebrates its thirtieth anniversary and returns to its origins with Poulenc’s sublime sacred music.

Although Poulenc confessed to having the faith of « a country parish priest » and Vaughan Williams didn’t feel religious, sacred music has always transcended their writing. For its anniversary, Accentus reveals the wonders of this music. Feel the moving intimacy of Litanies à la Vierge Noire, composed during Poulenc?s pilgrimage to Rocamadour, or his four motets, as dark as they come. Vaughan Williams’ motets are meditative, almost voluptuous. As for Stanford, he explores a cappella choral music in all its purity, with a third motet that is certainly his most sumptuous work.

Accentus, center national d?art vocal Paris Île-de-France ? Normandie, is supported by the Direction Régionale des Affaires Culturelles d?Île-de-France, the Ministère de la Culture and is subsidized by the Ville de Paris, the Région Île-de-France and the Région Normandie. It also receives support from SACEM. Le ch?ur is in residence at the Opéra de Rouen Normandie. Accentus?s activities in the Hauts-de-Seine region are supported by the Département des Hauts-de-Seine. The Bettencourt Schueller Foundation is its principal sponsor. Accio brings together individuals and companies to support the artistic and educational activities initiated by Laurence Equilbey.

Location: Chapelle Corneille

Musical director Christophe Grapperon

Coproduction Opéra de Rouen Normandie, accentus

Accentus celebra su trigésimo aniversario y vuelve a sus orígenes con la sublime música sacra de Poulenc.

Aunque Poulenc confesaba tener la fe de « un cura rural » y Vaughan Williams no se sentía religioso, la música sacra siempre ha trascendido su escritura. En su aniversario, Accentus revela las maravillas de esta música. Sienta la intimidad conmovedora de las Litanies à la Vierge Noire, compuestas durante la peregrinación de Poulenc a Rocamadour, o sus cuatro motetes, tan oscuros como los que más. Los motetes de Vaughan Williams son meditativos, casi voluptuosos. En cuanto a Stanford, explora la música coral a capella en toda su pureza, con un tercer motete que es sin duda su obra más suntuosa.

Accentus, centro nacional de arte vocal de París Île-de-France ? Normandie, cuenta con el apoyo de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France, el Ministère de la Culture y está subvencionado por el Ayuntamiento de París, la Région Île-de-France y la Région Normandie. También recibe apoyo de la SACEM. Le ch?ur está en residencia en la Opéra de Rouen Normandie. La difusión y las actividades culturales de Accentus en el departamento cuentan con el apoyo del Departamento de Hauts-de-Seine. La Fundación Bettencourt Schueller es su principal patrocinador. Accio reúne a particulares y empresas para apoyar las actividades artísticas y educativas iniciadas por Laurence Equilbey.

Lugar: Chapelle Corneille

Dirección: Christophe Grapperon

Coproducción Opéra de Rouen Normandie, accentus

Accentus feiert sein dreißigjähriges Bestehen und kehrt mit Poulencs erhabenen Seiten geistlicher Musik zu den Ursprüngen zurück.

Obwohl Poulenc bekannte, den Glauben « eines Landpfarrers » zu haben, und Vaughan Williams sich nicht als gläubig fühlte, hat die geistliche Musik ihre Handschriften immer transzendiert. Anlässlich seines Jubiläums enthüllt Accentus die Wunder dieser Musik. Fühlen Sie die bewegende Intimität der Litanies à la Vierge Noire, die Poulenc während seiner Pilgerreise nach Rocamadour komponierte, oder seiner vier Motetten, die durch und durch düster sind. Die Motetten von Vaughan Williams haben einen meditativen, fast wollüstigen Charakter. Stanfords dritte Motette ist sicherlich sein prächtigstes Werk.

Accentus, Centre national d’art vocal Paris Île-de-France ? Normandie, wird von der Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France und dem Ministère de la Culture unterstützt und von der Stadt Paris, der Region Île-de-France und der Region Normandie subventioniert. Es wird außerdem von der SACEM unterstützt. Der Ch?ur hat ein Residenzrecht an der Opéra de Rouen Normandie. Die Aktivitäten von Accentus im Bereich der Verbreitung und der kulturellen Aktionen im Département werden vom Département Hauts-de-Seine unterstützt. Die Bettencourt Schueller Stiftung ist sein Hauptförderer. Accio bringt Einzelpersonen und Unternehmen zusammen, um die von Laurence Equilbey initiierten künstlerischen und pädagogischen Aktionen durchzuführen.

Ort: Corneille-Kapelle

Musikalische Leitung Christophe Grapperon

Koproduktion Opéra de Rouen Normandie, accentus

