Youn Sun Nah Rue Bourg l’abbé Rouen, 2 février 2024, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Pour ce concert exceptionnel, la chanteuse virtuose Youn Sun Nah présente un répertoire inédit en duo piano-voix avec l’époustouflant Bojan Z.

Avec un naturel tout en délicatesse, la diva coréenne Youn Sun Nah balade sa voix cristalline à travers les influences pop, folk et musiques du monde… sans oublier le jazz. La musicienne audacieuse et formidable improvisatrice invite le pianiste multi-récompensé Bojan Z pour ce concert collector à la Chapelle Corneille. Lui qui échappe aussi à toute classification est toujours prêt à s’aventurer hors des sentiers battus. Ne manquez pas cette rencontre au sommet entre l’étoile du jazz vocal et celui qui compte parmi les talents les plus remarquables du jazz européen.

Lieu : Chapelle Corneille

Voix Youn Sun Nah

Piano Bojan Z.

2024-02-02 20:00:00 fin : 2024-02-02 . .

Rue Bourg l’abbé

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



For this exceptional concert, virtuoso singer Youn Sun Nah presents an original repertoire in a piano-voice duet with the breathtaking Bojan Z.

With a natural delicacy, Korean diva Youn Sun Nah sweeps her crystalline voice through pop, folk and world music influences? not forgetting jazz. The daring musician and formidable improviser invites multi-award-winning pianist Bojan Z for this collector’s concert at Chapelle Corneille. He, too, eludes classification and is always ready to venture off the beaten track. Don’t miss this summit meeting between the star of vocal jazz and one of the most remarkable talents on the European jazz scene.

Venue: Chapelle Corneille

Vocals Youn Sun Nah

Piano Bojan Z

Para este concierto excepcional, la virtuosa cantante Youn Sun Nah presenta un repertorio original en un dúo piano-voz con el impresionante Bojan Z.

Con una delicadeza natural, la diva coreana Youn Sun Nah pasea su voz cristalina por influencias del pop, el folk y las músicas del mundo… sin olvidar el jazz. La audaz músico y formidable improvisadora invita al multipremiado pianista Bojan Z a este concierto de colección en la Chapelle Corneille. Él también elude las clasificaciones y siempre está dispuesto a aventurarse fuera de los caminos trillados. No se pierda este encuentro cumbre entre la estrella del jazz vocal y uno de los talentos más notables de la escena jazzística europea.

Lugar: Chapelle Corneille

Vocalista Youn Sun Nah

Piano Bojan Z

In diesem außergewöhnlichen Konzert präsentiert die virtuose Sängerin Youn Sun Nah ein noch nie dagewesenes Repertoire im Duett mit dem atemberaubenden Bojan Z.

Die koreanische Diva Youn Sun Nah lässt ihre kristallklare Stimme mit zarter Natürlichkeit durch Einflüsse von Pop, Folk und Weltmusik wandern, ohne dabei den Jazz zu vergessen. Die mutige Musikerin und großartige Improvisatorin lädt den mehrfach ausgezeichneten Pianisten Bojan Z für dieses Sammlerkonzert in die Chapelle Corneille ein. Er, der sich jeder Klassifizierung entzieht, ist immer bereit, sich abseits der ausgetretenen Pfade zu bewegen. Lassen Sie sich dieses Gipfeltreffen zwischen dem Star des Vokaljazz und einem der bemerkenswertesten Talente des europäischen Jazz nicht entgehen.

Veranstaltungsort: Corneliuskapelle

Stimme Youn Sun Nah

Klavier Bojan Z

Mise à jour le 2023-10-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche