FESTIVAL DES JEUX SOUS LES CÔTES Rue Bonnétage Fresnes-en-Woëvre, 25 novembre 2023, Fresnes-en-Woëvre.

Fresnes-en-Woëvre,Meuse

4e édition du Festival « Des Jeux Sous les Côtes ».

Des tables animées de jeux de société, de figurines.

Petite restauration sur place, tombolas, tournois de jeux, boutique de jeux.

Soirée jeux de rôle le samedi soir à 20h sur inscription.. Tout public

Samedi 2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-26 . .

Rue Bonnétage Salle des Fêtes

Fresnes-en-Woëvre 55160 Meuse Grand Est



4th edition of the « Des Jeux Sous les Côtes » Festival.

Animated tables of board games and miniatures.

Snacks, tombolas, games tournaments, games store.

Role-playing evening on Saturday evening at 8pm (registration required).

4ª edición del Festival « Des Jeux Sous les Côtes ».

Mesas repletas de juegos de mesa y miniaturas.

Aperitivos in situ, tómbolas, torneos de juegos, tienda de juegos.

Tarde de juegos de rol el sábado a las 20:00 (inscripción obligatoria).

4. Ausgabe des Festivals « Des Jeux Sous les Côtes » (Spiele unter der Küste).

Belebte Tische mit Gesellschaftsspielen und Figuren.

Kleine Snacks vor Ort, Tombolas, Spieleturniere, Spiele-Shop.

Rollenspielabend am Samstagabend um 20 Uhr auf Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-22 par MEUSE ATTRACTIVITE