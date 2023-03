Les Musicades 2023 Rue Bistour Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Les Musicades 2023 Rue Bistour, 17 août 2023, Romans-sur-Isère . Les Musicades 2023 EUR Jardin du Musée de la Chaussure Rue Bistour Romans-sur-Isère Drome Rue Bistour Jardin du Musée de la Chaussure

2023-08-17 – 2023-08-20

Rue Bistour Jardin du Musée de la Chaussure

Romans-sur-Isère

Drome . EUR L’édition 2023 des Musicades, sur 4 jours, accueillera des artistes exceptionnels autour d’une thématique : la chaussure

Mêlant musique et théâtre, les Musicades se veulent être un instant remarquable dans la Drôme. info@festival-musicades.com https://www.festival-musicades.com/ Rue Bistour Jardin du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2023-03-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Romans-sur-Isère Drome Rue Bistour Jardin du Musée de la Chaussure Ville Romans-sur-Isère Departement Drome Tarif EUR Lieu Ville Rue Bistour Jardin du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere /

Les Musicades 2023 Rue Bistour 2023-08-17 was last modified: by Les Musicades 2023 Rue Bistour Romans-sur-Isère 17 août 2023 Drôme Jardin du Musée de la Chaussure Rue Bistour Romans-sur-Isère Drome Rue Bistour Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drome